La Fortitudo passa a Treviso dopo un supplementare: 93-99

Grande vittoria della Effe

La Fortitudo torna a vincere. Dopo 4 sconfitte in fila, la Effe passa a Treviso nonostante rotazioni ridotte e un overtime. Vittoria per 93-99.

Bologna in buon controllo per tre quarti di gioco, super Procida fino al più 10 del 29',poi un parziale si 13 a 0 fa tornare in partita Treviso nel quarto periodo per un finale punto a punto. Sulla parità dell'ultimo minuto, stoppata di Groselle su Sims, dall'altra parte Frazier non trova il buzzer beater. Nel supplementare le triple di un super Frazier e di Benzing valgono il più 7, Treviso ritorna con Imbrò a meno 2 a 40" dal termine ma Charalampopoulos chiude i conti. La Effe sale a 12 punti e rilancia le sue chance di salvezza.