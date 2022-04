La Fortitudo demolisce Trento 89-69

Importante vittoria della Effe

Nonostante un serio infortunio a Feldeine, la Fortitudo resta in corsa salvezza grazie alla netta vittoria casalinga con Trento per 89 a 69. L'accelerazione biancoblù arriva nel secondo tempo, all'intervallo 40 pari, grazie soprattutto a Procida che con due super giocate, entrata in giravolta e alley hoop, spacca la partita.