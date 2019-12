La conferenza stampa di Djordjevic

Le dichiarazioni di Coach Djordjevic alla vigilia della partenza per Sassari:

“Domani affronteremo una grande squadra. Sassari è una città che ha una passione vera per la pallacanestro, è un club che rispetto tantissimo e che possiede una organizzazione societaria ben strutturata; il presidente Sardara, che da anni guida il club, sta portando avanti strategie chiare e ben definite. Da anni il club sardo si conferma una certezza del nostro campionato e, sicuramente, l’ingaggio di Coach Pozzecco è stata una delle scelte vincenti di questo club. Coach Pozzecco, oltre che ad essere un amico, una persona che stimo e a cui voglio bene, sta facendo grandi cose e sono molto contento per lui; gioca una pallacanestro bella, con tante idee giuste e vincenti. Hanno fatto un mercato importante, con innesti di qualità come Vitali, Jerrels e McLean. In più hanno Evans, che con la sua versatilità sta facendo grandi prestazioni. Spissu sta crescendo tantoe averlo promosso a giocatore del quintetto si è rivelata una scelta azzeccata, tutta la squadra sta beneficiando del suo lavoro. Loro sono sicuramente carichi e una delle chiavi del successo della scorsa stagione è stato il gruppo italiano, dove Gentile e lo stesso Spissu hanno trovato giocate vincenti in momenti importantissimi delle partite. Sassari è una squadra compatta, che in casa gioca con grande intensità ed energia, dovremo essere molto bravi a portare a casa questa vittoria. Sarà difficilissimo ma non impossibile, andiamo in Sardegna con la voglia di crescere e di continuare ad ottenere i nostri risultati. Stiamo recuperando Markovic, che sta portando avanti qualche piccolo acciacco, ma a parte questo la squadra sta bene, è carica e attenta verso la partita; speriamo di fare una buona gara, mettendo in campo energia ed intensità fisica per tutti e quaranta i minuti”.