Infortunio Teodosic: aggiornamento dalla Virtus

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus comunica un aggiornamento sull’infortunio di Milos Teodosic. Il giocatore si è infortunato durante l’amichevole tra Serbia e Lituania. Il giocatore è rientrato a Bologna per fare degli accertamenti medici presso l’Isokinetic, in accordo con la nazionale Serba. Teodosic rientrerà domani in Serbia, dove lo staff medico della nazionale deciderà se aggregarlo o meno alla compagine che affronterà i Mondiali di Cina. Qui il link al sito ufficiale della Vu Nera.