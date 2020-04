Il basket chiude, Baraldi: “Non volevamo lo Scudetto”

Virtus prima in regular season, ma non avrebbe senso uno Scudetto assegnato a tavolino. Lo ha affermato l’amministratore delegato Luca Baraldi sia a Repubblica che a Stadio. In attesa di capire quali decisioni prenderà la Lega su titoli e retrocessioni, la V prende atto della decisione.

“Lo Scudetto va a medici e infermieri, noi non ci siamo battuti per averlo sul petto – ha affermato – Prendiamo atto che la stagione finisce qui e non accamperemo richieste in base a quanto la squadra aveva fatto finora sul campo”.