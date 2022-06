Gara 6 – La Virtus perde contro l’Olimpia. Milano vince lo scudetto

L'Armani Exchange Milano batte nettamente la Virtus e dopo 4 anni torno a vincere lo scudetto

Redazione TuttoBolognaWeb

Scudetto meritato per l'Olimpia Milano. I meneghini si sono confermati ingiocabili questa sera sul parquet del Forum di Assago. Per la Virtus Segafredo Bologna invece una gara 6 che non è mai nata, riuscendo ad andare addirittura sotto di 16 punti dopo appena 10 minuti di gioco. La reazione d'orgoglio per gli uomini allenati da Sergio Scariolo è arrivata solamente verso la fine del secondo quarto, quando le V nere (faticosamente) e grazie ad un Alibegovic capace di infilare due triple consecutive si sono arrampicate fino al -5 (34-39), per poi chiudere il tempo sotto "solamente" di 7 punti visto l'andazzo della gara.

Nel secondo tempo tutto il popolo bianconero si sarebbe aspettato la zampata micidiale da parte dei veterani in maglia bianconera, ma l'Olimpia questa sera non era dello stesso avviso ed è uscita dagli spogliatoi totalmente tarantolata, andando ad infilare un clamoroso parziale di 12-0 (36-53) che di fatto ha indirizzato la partita. La Virtus da quel momento è letteralmente crollata e la partita si è chiusa con il trionfo di Milano per 81 a 64.

Per Bologna comunque una annata da incorniciare con la vittoria in Eurocup, vero ed unico obiettivo stagionale dichiarato sia dalla società, che da Scariolo in sede di presentazione 11 mesi fa (con il conseguente ritorno in Eurolega) e la vittoria ai danni proprio dell'Armani Exchange Milano in Supercoppa. Appuntamento dunque a settembre, con le due prime della classe che si rincontreranno sia in campionato che in Europa.