Fuochi: “C’è voglia di vedere il Bologna. Virtus e Fortitudo?…”

"Buona partita della Virtus contro l'Alba anche se l'avversario forse non era di eccellente qualità. Il primo a mettersi in moto è stato Belinelli, poi sul 27-11 si era capito che la partita era incanalata abbondantemente. Per la prima volta, nella storia recente, c'è un bilancio positivo tra vittorie e sconfitte in Eurolega anche se siamo solo alla terza partita. Il dato resta ben augurante. Domani la Stella Rossa di Teodosic? Purtroppo il calendario ha sorteggiato questa partita nel piccolo Paladozza, sarebbe stato meglio l'impianto in Fiera e ci sarebbe stato un dato di botteghino superiore. Poi non ci saranno i tifosi serbi per volere della Questura quindi i cinquemila di domani sera saranno virtussini. Tutti sanno cosa rappresenta Teodosic per la storia recente della Virtus e ci sarà grande emozione".