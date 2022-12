Fuochi: “Virtus, difficile arrivare ai playoff. Fortitudo? Serve corazza anche in trasferta”

"E' stato un successo importante dopo quattro sconfitte consecutive - le sue parole - La vittoria si può pensare fosse doverosa contro l'ultima della classe, però l'Alba ha una sua efficenza e qualità e non era facile domarla. Credo che la Virtus abbia giocato una partita seria, attenta e concentrata, forse non brillante perché non c'è ancora grande sicurezza, ma ne è venuta a capo brillantemente. Può arrivare nelle otto? E' difficile, ci sono molte contendenti e diverse hanno già accumulato vantaggio. Servirebbe filotto di vittorie che la V non ha mai fatto così come non è mai stata al completo la squadra".