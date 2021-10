Fuochi: “Mihajlovic mai in discussione? Giusto. Virtus, Mannion vicino al rientro”

"La Fortitudo ha tirato un sospiro di sollievo battendo Pesaro e ogni volta che si mettono via due punti è una benedizione. Non sarà facile a Brindisi, che è più forte della Effe, ma provarci non costa niente. Nuovi innesti? Si parla di questo americano che viene da Amburgo, un elemento americano con discreto pedigree e auguriamoci sia il pezzo mancante che la Fortitudo cercava da tanto tempo".