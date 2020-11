Tra tutte le guardie bianconere è quella più in difficoltà. Si vede che è ancora fuori forma dopo lo stop forzato. La prestazione non è però da buttare. Mette a referto alcuni assist, lotta a rimbalzo e in difesa si fa rispettare. La sua bomba da il via all’allungo decisivo della Virtus.

5 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, 3 palle perse.