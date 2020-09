Fatica a trovare il ritmo partita. Banks e Fantinelli lo mettono in difficoltà e spesso bucano la sua difesa, non ancora al top. La situazione migliora quando Djordjevic lo sposta su Aradori, dove il minore dinamismo dell’azzurro gli permettono di tirare un po’ il fiato ed essere maggiormente lucido in attacco. Si attende ancora la sua versione migliore.

7 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 1 palla persa.