Fortitudo, vietato fermarsi o la Coppa Italia scappa

Una settimana da incubo, l’ultima del 2019 per la Fortitudo. Dopo la disfatta nel Derby numero 106 la sera di Natale, la Effe ha subito un’altra pesante sconfitta nella trasferta di Trieste. Un risultato che mette a dura prova anche la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Pesaro. Una sconfitta fuori programma quella andata in scena in Friuli che rischia di minare i sogni di gloria fortitudini

Dopo l’avvio sprint e le grandi conferme arrivate a metà del girone di andata, la società effe scudata non ha nascosto di ambire alle finali della Coppa Italia. Un risultato che avrebbe dell’incredibile considerando lo status di neopromossa di cui si forgia l’aquila. Bisognerà quindi vincere lo scontro diretto contro Reggio Emilia in programma domenica 5 gennaio per poter entrare nella competizione. Una partita secca per decidere il destino dei biancoblu, che potranno però fare affidamento sulla spinta di un PalaDozza già tutto esaurito ad una settimana dalla partita.