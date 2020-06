Fortitudo – Un ala grande e un cambio per gli esterni stranieri per chiudere la squadra

Anche in casa Fortitudo il roster per la prossima stagione è pressoché completo. Ai biancoblu mancano ancora due stranieri: una ala grande e una guardia-ala, per chiudere il proprio mercato. Entro le prossime 48 ore si attende di conoscere la risposta di Todd Withers all’offerta della Pompea. Tra le parti c’è in ballo un clausola di NBA escape richiesta dell’ala statunitense in caso di chiamata per la fase finale del campionato professionistico 2019/20.

Una volta chiuso il capitolo del 4 titolare, si provvederà all’innesto del cambio degli esterni. Sfumata la pista Tomas Kyzlink e dopo aver valutato e congelato Jared Wilson Frame, Meo Sacchetti chiede una guardia fisica che batta l’uomo. L’alternativa è quella di tornare sul mercato degli italiani con Matteo Tambone eventualmente favorito su Fabio Mian.

Fonte: SB Daily.