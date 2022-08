Fortitudo, ufficiale il ritorno di Italiano

Questo il comunicato ufficiale della Effe: "Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Nazzareno Italiano. Nelle tre stagioni e mezza già giocate con la maglia della Effe, Italiano si è sempre distinto non solo per aver collezionato numeri e statistiche importanti ma anche, soprattutto, per non essersi mai risparmiato, gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo". La scorsa stagione Italiano ha vestito la casacca di Udine, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A mantenendo una media di 5 punti e 3 rimbalzi a partita tra regular season e playoff.