Fortitudo – Tre’Shaun Fletcher per il ruolo di cambio degli esterni

La Fortitudo dopo aver annunciato l’ingaggio del giovanissimo Mattia Palumbo, quadriennale per il giovane italiano, punta ora un esterno straniero per chiudere il roster di quest’anno. Secondo quanto scrive SB Daily, i biancoblu avrebbero avviato una trattativa con Tre’Shaun Fletcher. Il giocatore occuperà lo spot di cambio degli esterni.

Il 26enne atleta statunitense è un esterno capace di occupare sia lo spot di guardia che quello di ala piccola. La scorsa stagione ha disputato la seconda metà dell’anno in Finlandia, producendo 18,0 punti e 7,2 rimbalzi di media in 17 gare al Kaarinian Ura Basket. L’anno prima ha giocato invece in G-League.