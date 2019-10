Fortitudo, trasferta vietata ai tifosi bolognesi

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Pallacanestro Varese, comunica che la trasferta ai tifosi bolognesi è stata vietata. Per motivi di ordine pubblico, le autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita ai tifosi residenti nella provincia di Bologna. Per questa motivazione è stata bloccata la prevendita online dei ticket per la partita di domenica.

I biglietti per la partita, in prevendita, saranno disponibili solo presso il Pallacanestro Varese store (ingresso parterre dell’Enerxenia Arena – Orari: venerdì e sabato dalle 15:30 alle 19:00); Viaggi Giuliani Laudi, in via Guglielmo Marconi 10 a Varese. Per acquistare il biglietto sarà necessario mostrare un documento d’identità valido.