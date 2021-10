Fortitudo – Thompson non arriva?

In bilico l'arrivo di Thompson

Non c'era il tempo per tesserarlo entro la partita di domenica contro Pesaro, ma l'arrivo alla Fortitudo di Michael Thompson rischia di complicarsi anche dopo.

Ieri il play, dato per certo come nuovo acquisto, ha giocato con la sua squadra in Egitto e liberarlo dall'Al Ahly non deve essere così facile. Lo sottolinea il Corriere di Bologna. Thompson sta giocando nella Coppa Campioni Araba, c'è anche Bostic, visto a Reggio, e fino a domenica sarà impegnato. Dopo si vedrà. Infatti la Effe valuta altri profili, con la necessità di avere un nuovo innesto entro la partita del 15 a Brindisi.