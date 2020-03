Fortitudo, tagliato Robertson, dentro Dyson: “Possiamo stare nelle otto”

Cambio nel ruolo di guardia per la Fortitudo. Troppo lunghi i tempi di recupero per Kassius Robertson, il giocatore ha rescisso con il club biancoblù che contestualmente oggi ha presentato il sostituto, ovvero Jerome Dyson.

“Sono molto felice – ha ammesso Dyson – E’ un nuovo inizio per me e i compagni mi stanno aiutando molto nell’inserimento, mi sembra di esse qua da tanto tempo. C’è feeling con l’allenatore e non vedo l’ora di giocare. Perché ho scelto la Effe? Avevo bisogno di ripartire e ho colto questa opportunità e da avversario mi ricordavo l’atmosfera di questo club. E’ stata la scelta migliore. Possiamo stare nelle otto? Sì, a me piace vincere e voglio dare il mio contributo per restare in una posizione di classifica costante”.