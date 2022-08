Fortitudo, Steven Davis ha firmato

Ufficiale per la Effe l'accordo con il cestista Steven Davis, ala grande di 203 cm di 29 anni, l'ultima stagiona a Biella

Nell'ultima stagione agonistica, Davis è stato protagonista di un'annata vissuta da assoluto leader con la casacca di Biella in Serie A2, con la quale ha ottenuto numeri importanti e ha avuto un impatto davvero di primissimo livello mantenendo una media di 18,3 punti e 6,3 rimbalzi a partita con il 39,5% dall’arco dei tre punti. Si tratta del terzo acquisto ufficiale in tre giorni per la Effe, che prima di Davis aveva messo sotto contratto Biordi e Paci.