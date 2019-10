Fortitudo, Stephens già decisivo, ora nasce il dilemma

Riprendono oggi gli allenamenti in casa Fortitudo, in vista della trasferta di Varese. Dopo due vittorie, l’entusiasmo in casa Effe è palpabile, compito di Martino calmare l’eccitazione ed evitare supponenza nei suoi ragazzi. Nessuna particolare defezione in allenamento, il rientro di Sims procede spedito, come da tabella di marcia. Il prossimo obiettivo è inserire Stephens maggiormente negli automatismi di squadra. La prima prestazione in biancoblu dell’ex Cagliari ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi, ma lascia un dilemma nella dirigenza biancoblu. Se il livello espresso dall’americano sarà così alto, congedarlo, una volta rientrato Sims, diventerà davvero complicato.

Il campo lombardo è molto caldo e sicuramente il tifo locale proverà a far sentire il proprio peso.Non ci sarà nessuna limitazione di vendita per i tifosi bolognesi, come invece successe in passato. Non è previsto l’esodo della partita di Pesaro, 1500 i biancoblu nelle Marche due settimane fa. Si presume comunque una nutrita schiera di tifosi fortitudini.