Fortitudo – Spunta il nome di Rawle Alkins per il cambio degli esterni

Arrivato Ethan Happ in casa Effe, ora il mercato biancoblu deve completarsi aggiungendo una guardia-ala come cambio per Banks e Aradori. I costi superiori dell’ex Cremona rispetto a Sims, secondo SB Daily, sono un ostacolo all’ingaggio di James Woodard. Il giocatore in uscita da Bayreuth chiede infatti uno stipendio al momento troppo alto per le casse della Fortitudo, salvo extrabudget.

Ecco perché nelle ultime ore, salgono le quotazioni di Rawle Alkins, guardia-ala classe 1997 da Arizona. Alkins, dopo 10 presenze NBA ai Bulls e molta G-League, in primavera è arrivato per la prima volta in Europa, al Porto, giocando due partite prima dello stop della stagione.