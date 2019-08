Fortitudo, Sims non è l’unica opzione per il centro

Continua la ricerca della Fortitudo di un centro titolare. Nelle ultime ore il nome più caldo accostato ai biancoblu è quello di Henry Sims. Il centro di Baltimora, l’anno scorso alla Virtus Roma, chiede 200mila euro a stagione, l’Aquila vorrebbe uno sconto, ma dovrà affrontare la concorrenza dal Giappone per l’americano. Per questo motivo Sims non è il solo giocatore trattato dai biancoblu. La Effe sta dunque valutando eventuali alternative nel caso in cui le due parti non riescano a trovare un accordo. La pista Solomon non è ancora tramontata, mentre ci sarebbero in ballo anche altri giocatori, colpi a sorpresa per rinforzare la squadra sotto le plance.