Fortitudo, Sims e Daniel per ripartire

Una sfida al passato per aiutare il presente e affrontare il futuro con maggior tranquillità. La partita al PalaRadi contro Cremona metterà Ed Daniel ed Henry Sims di fronte alla loro ex squadra, cosa che potrebbe diventare fondamentale anche per il risultato finale. Il controllo dei rimbalzi anche contro Brescia si è dimostrato importantissimo per decretare la vincitrice dell’incontro. I due lunghi biancoblu saranno chiamati al match del riscatto, dopo la prestazione negativa contro i lombardi.

Di fronte a loro ci sarà una squadra con un nuovo centro da lanciare in Serie A, Hetham Happ, americano classe ’96. Il neo Cremona sarà affiancato da Saunders e Sobin, i migliori rimbalzisti della Vanoli. Chi è chiamato a salire di livello è sicuramente Daniel, il cui contributo sotto le plance è inferiore anche a quello di Aradori, Mancinelli e Fantinelli. La sua energia in uscita dalla panchina sarà fondamentale per cercare la vittoria in trasferta che manca dal primo turno contro Pesaro. La buona notizia in casa biancoblu è l’assenza confermata per Cremona di Travis Diener, out per una disrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Lo riporta il Corriere dello Sport Stadio.