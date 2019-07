Fortitudo, si valuta Erik Rush

Massima concentrazione rivolta al mercato per la Fortitudo, che deve finire di costruire la squadra che lotterà per la permanenza nella massima serie cestistica italiana, gli occhi dei biancoblu sarebbero rivolti adesso verso Erik Rush, americano naturalizzato svedese svincolato da Brindisi. La guardia-ala è il profilo che piace molto alla dirigenza bolognese, avendo conoscenza del campionato italiano ed essendo molto propenso al gioco di squadra e al sacrificio difensivo, i due pilastri su cui Martino vuole costruire la salvezza. Per il 31enne l’anno scorso 34 partite con l’Happy Casa Brindisi dove ha contribuito con 6,3 punti e 3 rimbalzi a partita di media, giocando 17 minuti per uscita.

Fonte: il Resto del Carlino