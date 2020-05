Fortitudo, si pensa all’Unipol Arena, Carraretto in bilico

Potrebbe essere al capolinea l’avventura della Fortitudo al Paladozza. La necessità di distanziare i posti per il pubblico fa infatti salire le azioni dell’Unipol Arena, con la Effe che potrebbe lasciare la storica casa di Piazza Azzartia. L’impianto di Casalecchio infatti permette di far entrare un maggior numero di spettatori mantenendo le distanze. Secondo il Carlino, ci sarebbero già stati incontri tra Sabatini e Pavani per il trasferimento all’Unipol Arena. Al momento il trasloco sembrerebbe momentaneo, ma in caso di riuscita potrebbe far allungare l’esperienza della Effe a Casalecchio, giustificato dalla richiesta di aumentare il numero di tifosi a palazzo.

Tra i possibili cambiamenti per la prossima stagione non sembra esserci solo il palazzetto. Se infatti Martino al momento sembra lontano da un addio al biancoblu, la sua posizione non è ancora confermata al 100%. Secondo Stadio però a rischiare davvero potrebbe essere il GM Marco Carraretto, che potrebbe non essere confermato.