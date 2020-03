Fortitudo, si lavora all’inserimento di Dyson

Dopo lo stop di settimana scorsa il campionato di Serie A di basket dovrebbe ripartire questa settimana anche se coperto dall’ombra degli incontri a porte chiuse. Una scelta quella del presidente del FIP Gianni Petrucci che ha trovato il supporto pressoché unanime dei club del massimo campionato. Una settimana di stop che ha però permesso alla Fortitudo di lavorare maggiormente sull’inserimento in squadra di Jerome Dyson.

Già sabato il giocatore americano ha giocato con i nuovi compagni contro Reggio Emilia in un allenamento congiunto tra le due squadre. Il giocatore ha dimostrato di poter diventare un’importante opzione per l’attacco biancoblu, segnando 4 triple. Martino è però consapevole che nonostante la settimana extra di inserimento, solo giocando vere partite l’ex Roma potrà conoscere al meglio i compagni. La speranza è che il roster biancoblu sia ora completo per centrare l’obiettivo playoff.