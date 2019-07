Fortitudo, si è arenata la trattiva per Delfino?

Continuano le operazioni di mercato in casa Fortitudo. Dopo l’innesto Robertson, la dirigenza fortitudina è all’opera per cercare i profili giusti, tra gli stranieri, per completare il roster biancoblu. Nel frattempo si sono bruscamente rallentate le trattative per vestire nuovamente con la casacca della Effe, Carlos Delfino. Le pretese dell’italo-argentino continuano ad essere troppo elevate per le casse bolognesi e il rinnovo è in fase di stallo, proprio nel momento in cui si sembrava più vicini alla chiusura.

Per completare la rosa, la Fortitudo deve riempire ancora cinque slot, di cui 2 stranieri e 3 italiani e il profilo di Delfino continua ad essere considerato un tassello fondamentale per la squadra: un esterno italiano con tanta esperienza nel massimo campionato.

Lo riporta il Resto del Carlino.