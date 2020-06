Fortitudo, si continua a cercare un esterno e un lungo americano

Mentre si continua ad attendere l’ufficialità di Gherardo Sabatini, la Fortitudo continua a sondare il mercato in cerca di due stranieri. Continua a sembrare inarrivabile Milton Doyle, già cercato la scorsa estate, mentre salgono le quotazioni di Wesley Saunders, ex Cremona capace di 14 punti e 6 rimbalzi a partita l’anno scorso. La Effe avrebbe sondato anche Randy Culpepper, cercato già questo inverno, prima di finire a Pistoia.

Tra i lunghi invece si attende di conoscere il destino di Henry Sims. Il centro, vero protagonista della scorsa stagione biancoblu, ha un contratto anche per il 2021 ma ha un buyout ancora esercitabile fino a luglio. È stato riproposto l’ex Trento Rashard Kelly che rimane comunque una seconda scelta. Si preferisce Christian Burns in uscita da Milano, l’americano naturalizzato azzurro e già in Nazionale con Sacchetti, sul giocatore c’è però forte l’interesse di Brescia.

Sul fronte italiani si attende di avere ulteriori informazioni sul possibile prestito da Milano di Giordano Bortolani, mentre sembra sbiadire l’ipotesi Luca Campogrande. Per il giocatore in uscita da Brindisi si parla di un possibile approdo a Reggio Emilia, dove Martino potrebbe concedergli anche lo spot di playmaker titolare.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.