Fortitudo, si avvicina Sabatini

Non Michele Ruzzier ma Gherardo Sabatini.

La Fortitudo sembra aver scelto il figlio di Claudio Sabatini come playmaker di riserva di Matteo Fantinelli. Per l’ufficialità, secondo il Resto del Carlino, servirà ancora qualche giorno, giusto il tempo di limare alcuni dettagli, ma l’affare è in dirittura d’arrivo. Sabatini è stato preferito per non introdurre nel roster un giocatore che possa rubare la scena a Fantinelli e per caratteristiche diametralmente opposte all’ex play di Treviso.

Fonte – Carlino.