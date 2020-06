Fortitudo, se esce Cinciarini dentro Mian

Sono due i giocatori probabilmente in esubero nella Fortitudo.

Uno è Marteen Leunen, l’altro è Daniele Cinciarini. La guardia potrebbe lasciare la Fortitudo e tornare in A2 dove lo cercano Ravenna e Udine: se uscisse la Effe potrebbe mettere un altro tassello nel roster. Secondo il Resto del Carlino, il nome caldo per quel ruolo potrebbe essere Fabio Mian in uscita da Trento. Più complessa la situazione del lungo statunitense che potrebbe anche decidere di restare a casa sua per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia e poi prendere una decisione.