Fortitudo sconfitta a Roma 81-76, Sacchetti attacca: “Così non va”

Si salvano solo in due nella sconfitta della Fortitudo a Roma per 81-76 all’esordio in campionato. Buone cose da Fantinelli, il migliore con 16 punti, ed Happ, con 13. Buono score anche per Withers che però ha alternato cose buone ad altre meno (16 punti per lui). Irriconoscibili Banks e Aradori, troppo spenti per essere veri. Per Roma straripante Hunt con 24 punti coadiuvato dai 19 di Robinson.

Durissimo coach Sacchetti a fine partita: “Ad un certo punto eravamo imbarazzanti – l’affondo di Sacchetti – Se siamo questi significa che in settimana non siamo migliorati e mi prendo la responsabilità. Una squadra come la nostra, che è ambiziosa, dovrebbe avere un atteggiamento diverso e non ho visto la rabbia agonistica necessaria”.