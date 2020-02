Fortitudo, saltato il trasferimento di Dyson, non ha passato le visite mediche

Non è assistita dalla fortuna la Fortitudo che dovrà rinunciare all’ingaggio di Jerome Dyson. La guardia americana infatti, secondo quanto riferisce Sportando, non avrebbe superato le visite mediche di oggi a Bologna. La causa sarebbe un’infiammazione al ginocchio che avrebbe quindi fatto saltare l’affare.

Ora la Effe sarà costretta a tronare sul mercato per cercare un nuovo sostituto per Kassius Robertson, infortunatosi alla mano con la propria Nazionale. Sempre secondo Sportando, il primo nome sul taccuino fortitudino sarebbe ora Matt Mobley, guardia americana in forza all’ITU Istanbul. Il giocatore nel campionato turco sta viaggiando a 21 punti di media, tirando con il 50% da due e il 42% da tre, a queste cifre vanno aggiunti 3,8 rimbalzi e 4 assist di media a partita.