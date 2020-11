Fortitudo, Sacchetti traballa ma resta

Dopo una sola vittoria in otto partite e il meno nel derby, la panchina di Meo Sacchetti è giudicata traballante, ma per ora non dovrebbe esserci un cambio alle viste.

Lo sostiene Repubblica, che spiega come anche le due settimane di sosta per la nazionale non porteranno la società a prendere l’estrema decisione. C’è tempo per allentare le tensioni e rinviare la decisione, quantomeno per concedere a Sacchetti un po’ di lavoro con il roster al completo. C’è anche da considerare il fatto che in Lega e Fip si sta discutendo di blocco delle retrocessioni, un fattore che potrebbe togliere di mezzo il problema consentendo alla Effe di ripartire da zero il prossimo anno.