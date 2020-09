Non è soddisfatto Meo Sacchetti nonostante il largo successo su Cremona della Fortitudo, anche se la partita è stata in equilibrio per trequarti. Le sue parole:

“Non ho avuto le risposte che volevo e non c’è molto spirito – ha affermato – Andiamo avanti a sprazzi e loro nel quarto periodo hanno messo i bambini. Non è quello che mi aspetto e che voglio da questa squadra, dobbiamo lavorare sull’aspetto mentale e spero che il derby trasmetta qualcosa di diverso”.