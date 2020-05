Fortitudo, Sacchetti apre ad Aradori: “Non è in discussione il suo valore”

Dopo la diatriba per l’esclusione dalla nazionale, Meo Sacchetti e Pietro Aradori si sono parlati e chiariti, aspetto propedeutico alla possibile permanenza della guardia. Lo ha affermato il neo coach della Fortitudo al Corriere dello Sport:

“Io e Pietro ci siamo parlati e spiegati, io ho detto la mia e lui la sua. E’ finita lì – ha affermato Sacchetti – Sarei un matto a mettere in discussione il valore di Aradori nel campionato italiano e di certo non sono tanti i giocatori migliori di lui. Sono stato schietto e lui ha fatto altrettanto, poi se ci saranno dei problemi lo ascolterò. Rimarrà? Ha un contratto e se vorrà andare via sarà una sua scelta”.