Fortitudo – Sabatini sempre più vicino

Sembra sempre più vicino il ritorno alla Fortitudo di Gherardo Sabatini. Il giocatore sembra abbia rifiutato le avances di Varese, prendendo in contropiede la formazione lombarda, convinta di avere ormai in pugno il giovane classe ’94. Un cambio di rotta da parte del giocatore dettato proprio dall’interesse mostrato nei suoi confronti da parte della Effe. Varese avrebbe nelle ultime ore virato su Giovanni De Nicolao, dopo aver incassato il no di Sabatini.

Il figlio del patron della Unipol Arena è adesso in pole position per prendere il ruolo di vice-Fantinelli con la casacca biancoblu. Il giocatore non era in cima alla lista dei desideri della Effe, ma sfumate le ipotesi Ruzzier e Diener (secondo Repubblica), Sabatini sarebbe diventata una priorità. Il playmaker di 181 cm, è reduce da una buona stagione in A2, con la maglia dell’Urania Milano. Per lui quest’anno 10.7 punti di media (col 52% da due e 25% da tre) con 6.3 assist e 4.5 rimbalzi di media. Per Sabatini sarebbe un ritorno in Fortitudo, dopo averci giocato in DNB nella stagione 2013-14.