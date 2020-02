Fortitudo, Robertson in Nazionale tornerà il 26 con i compagni

Soddisfazione personale per l’esterno della Fortitudo Kassius Robertson per lui è infatti arrivata la chiamata della propria Nazionale. Il giocatore tornerà in patria per giocare con la squadra del Canada le partite di qualificazione alla Coppa America FIBA 2021. Le partite, entrambe contro la Repubblica Dominicana, si giocheranno prima a Toronto il 21 e poi a Santo Domingo il 24. Il giocatore tornerà a Bologna il 26 per riunirsi ai compagni.

Una settimana ricca di gioie quella biancoblu, che nella giornata di ieri ha visto il proprio allenatore aggiudicarsi il Premio Reverberi. Antimo Martino è stato infatti premiato come miglior allenatore italiano della scorsa stagione. Un premio meritato dall’allenatore biancoblu, che sta stupendo chiunque guidando la neopromossa Fortitudo nelle zone di Playoff, con tanto di semifinale di Coppa Italia conquistata.