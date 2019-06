Fortitudo, ritorno di fiamma per Justin Knox?

Sembra essere Justin Knox l’indiziato principale per ricoprire il ruolo di centro nella nuova Fortitudo.

Lo conferma il presidente Pavani nel corso di un’intervista rilasciata a TRC: “Knox? mi piacerebbe, ma non decido io”.

Per il giocatore sarebbe un ritorno alla Effe, dove ha già militato nella stagione 2016-17 in Serie A2. Il problema più grande per la buona riuscita della trattativa sono le alte richieste d’ingaggio del giocatore, lo stesso motivo che lo renderà free agent a partire dalla prossima settimana.

Knox nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Alma Trieste giocando 27 partite a 10.5 punti di media, 4.5 rimbalzi, tirando col 57% dal campo in 18 minuti di gioco.