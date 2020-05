Sembra imminente l’accordo tra la Fortitudo e Jasmin Repesa. Secondo quanto riportato dal Carlino, il coach bosniaco dovrebbe firmare il nuovo contratto annuale con il club biancoblù, al momento la trattativa sarebbe ai dettagli e mancherebbe solo un accordo sui premi.

Movimenti anche per Antimo Martino, che dunque dovrebbe lasciare la Fortitudo. Il coach molisano sarebbe in lizza per la panchina di Reggio Emilia al posto di Buscaglia.