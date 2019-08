Fortitudo: pronto il colpo Aradori, si aspetta solo la rescissione

“I matrimoni non durano per sempre, anche se avrei voluto” Scrive così sui propri social Pietro Aradori. Il capitano Virtus è infatti ormai prossimo all’addio ai bianconeri. Secondo quanto riportano Repubblica e il Resto del Carlino, nella giornata di oggi giocatore e società potrebbero rescindere il contratto in essere. Questo lascerebbe via libera all’ala azzurra di firmare per la Effe, pronto un contratto 2+1 per il giocatore. La Fortitudo non è però l’unica pretendente in fila per Aradori: anche Estudiantes di Madrid, dove l’ala ha già giocato nella stagione 2014.15, e Betis Siviglia sono interessate al nazionale italiana. L’Aquila sembra però l’opzione più accreditata perché permetterebbe a Pietro di non trasferirsi nuovamente e restare nella città che lo ha ospitato le scorse due annate.