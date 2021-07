Fortitudo, Procida: “Qui per Repesa, non vedo l’ora di sfidare la V”

Le prime parole di Gabriele Procida

"Ho scelto al Fortitudo per Repesa - le sue parole - Poi c'è la tradizione della piazza, il tifo, tutti fattore che non mi hanno fatto dubitare. Obiettivi? Di squadra ovviamente di fare il meglio possibile, personali di migliorare giorno dopo giorno per sognare la Nba. Penso che la forza del gruppo ci potrà far fare una bella stagione e non vedo l'ora di sfidare la Virtus".