Fortitudo, preso Kassius Robertson

Kassius Robertson è un giocatore della Fortitudo, lo ha ufficializzato nella giornata di ieri la società biancoblu. Per il giocatore canadese sarà il suo secondo anno in Europa, arriva dal Bayreuth, avversario della Vu in Champions League la scorsa stagione. Dopo la Regular Season, la guardia ha partecipato alla NBA Summer League con gli Charlotte Hornets, dove ha impressionato Martino e Carraretto, convincendoli a inserirlo nel roster biancoblu.

Per la guardia classe 1994 l’anno scorso 12,3 punti di media in 34 partite nel campionato tedesco, una sorta di scommessa a basso rischio, visto quanto fatto vedere in Germania. Il giocatore è il terzo acquisto della Effe, e andrà ad unirsi a Leunen, Daniel, Stipcevic, Cinciarini, Mancinelli e Fantinelli, con il roster bolognese che va piano piano completandosi.