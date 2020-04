Fortitudo, per la prossima stagione si punta su Burns

Cominciano i primi incontri di mercato per la Fortitudo. I biancoblu cominciano a lavorare per la Effe del futuro, ora che la stagione è definitivamente chiusa. Per il Carlino si dovrebbe partire da un trio di confermati, ovvero Mancinelli, Aradori e Leunen, unici punti certi ad oggi. Più a rischio invece Fantinelli e Sims, che potrebbero cercare un ulteriore salto di qualità altrove. Mentre per Cinciarini il futuro potrebbe prevedere un ritorno in A2 a cercare ulteriori minuti.

In panchina sarebbe riconfermato invece Antimo Martino, nonostante alcune sconfitte non sembra non siano state ben digerite dalla società. L’obiettivo, è quello di ringiovanire il roster, anche se uno dei primi nomi usciti è quello di Christian Burns, che non dovrebbe essere riconfermato da Milano. Il giocatore di passaporto italiano sarebbe sulla lista dei desideri biancoblu. Sul giocatore naturalizzato azzurro c’è però la concorrenza di Venezia e di Brescia, dove Burns ha già giocato nel 2016-17.