Fortitudo, Pavani: “Porte chiuse un danno economico, ma la salute viene prima”

Il mondo del basket ha chiuso le serrande, almeno in Italia, per la stagione 2019/2020. Non si chiuderà il campionato e anche il futuro ha contorni poco chiari, con una emergenza che porterà tutti a giocare probabilmente a porte chiuse anche all’inizio della prossima stagione. Su questo è stato intervistato il presidente della Effe Christian Pavani:

“A oggi non sappiamo ancora se si giocherà a porte chiuse fino a dicembre – ha affermato – Certo, sarebbe un danno economico e di spettacolo notevole, ma la salute viene prima. Non avremmo mai immaginato di stare chiusi in casa per mesi. Campagna abbonamenti? Di solito partiamo a luglio, ma oggi questa scadenza è utopia. E’ impossibile pianificare strategie e la ripartenza dipende dalla medicina. Rimborsi? Siamo pronti a rimborsare chiunque lo chieda”.