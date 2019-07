Fortitudo, pausa riflessiva sul mercato

Riaperta la campagna abbonamenti, la Fortitudo continua a monitorare il mercato, senza però intavolare nessuna trattativa. I nomi che interessano alla dirigenza biancoblu, hanno pretese eccessive per le casse del club. Il roster è comunque a buon punto, Carraretto e Martino stanno dando un’impronta precisa alla squadra. All’appello mancano due stranieri: un’ala titolare e un centro che si giochi il posto con Ed Daniel. Alla Effe manca anche un esterno italiano, si sta lavorando per il rinnovo di Delfino, ma non c’è alcuna fretta di chiudere la trattativa. Per completare la rosa verranno aggiunti in seguito due italiani che potrebbero essere pescati tra i ragazzi del settore giovanile.

Fonte: il Resto del Carlino.