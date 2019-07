Fortitudo, passato l’esame della lega, ora il mercato

Nella riunione di Lega tenutasi ieri, la Fortitudo, insieme alle altre neopromosse: Treviso e Roma, ha superato l’esame federale e si è vista ratificare l’ammissione al nuovo campionato di A1, destino inverso invece per Avellino che non riuscirà ad iscriversi e costringerà la Lega ad un campionato a 17 squadre.

L’attenzione dei biancoblu si sposta adesso sul fronte mercato, precisamente la Effe deve riempire la casella stranieri e intende farlo con giovani di talento che possano dare ulteriore energia alla squadra. In questo momento si starebbero valutando 5 nomi dei quali ne verranno scelti solo 3. I giocatori in cima al taccuino fortitudino sono il centro Robert Upshaw e la guardia BJ Johnson, una coppia che potrebbe diventare il fulcro dell’attacco bolognese. Carraretto e Martino tengono però in forte considerazione anche altre due guardie: Shizz Alston e LaDontae Henton, che potrebbero arrivare nel caso in cui si perdesse Johnson, sul taccuino della Fortitudo anche l’ala Milton Doyle.