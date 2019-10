Fortitudo, oggi scrimmage con Mantova

Buone notizie in casa biancoblu. Dalla giornata di ieri infatti, Henry Sims ha cominciato gli allenamenti con contatto con i biancoblu. Il centro americano si avvicina sempre più al ritorno in campo. Il che avvicina anche il momento della decisione della Effe sul futuro di DeShawn Stephens che probabilmente non vedrà il proprio contratto allungarsi. Il giocatore ha però attratto attenzioni da altre squadre della Serie A italiana e potrebbe restare nel campionato, cambiando però casacca.

La squadra comunque continua la propria preparazione in campo. Oggi i biancoblu affronteranno in uno scrimmage match Mantova. Partita che si giocherà dalle 17:30 a porte chiuse. Possibile l’impiego di Sims, mentre Leunen sarà ancora out, dopo aver saltato la partita di domenica contro la Virtus Roma.