Fortitudo, oggi le visite mediche per Jerome Dyson

Sembra essersi già conclusa la ricerca di un giocatore per sostituire Kassius Robertson in casa Fortitudo. Secondo quanto scrive Repubblica infatti oggi dovrebbe arrivare in città Jerome Dyson. La guardia attualmente in forza a Roma sarebbe in città per sostenere le visite mediche prima di unirsi alla formazione biancoblu. Dyson andrà a sostituire Robertson, infortunato, che resterà out 40-50 giorni.

Con la maglia di Roma quest’anno Dyson sta viaggiando con medie convincenti anche se ultimamente le sue prestazioni stanno subendo una leggera flessione negativa. In 30 minuti di gioco infatti sta segnando 13 punti a partita, conditi con 3,3 rimbalzi e 4,8 assist. Poco convincenti sono però le percentuali e le palle perse della combo guard del Maryland che sta viaggiando con il 48,5% da due e appena il 22% da tre, perdendo 3,4 palloni a partita.