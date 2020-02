Fortitudo, oggi contro Brescia per continuare a sognare

Dopo la sconfitta nell’overtime della Virtus contro Venezia, oggi toccherà all’altra bolognese della palla a spicchi a scendere in campo. Alle 20:45 a Pesaro infatti la Fortitudo sfiderà Brescia nei quarti di finale di Coppa Italia. Un ritorno alla competizione dei biancoblu dopo ben 14 anni di assenza per i vincitori dell’edizione 1998 del trofeo.

Previsto un massiccio esodo di tifosi fortitudini alla Vitrifrigo Arena per sostenere la squadra di Antimo Martino, oltre 2000 i tifosi previsti secondo i dati della Lega Basket. Il coach biancoblu non avrà alcun problema di formazione e potrà schierare il proprio roster al completo. La Effe non parte con i favori del pronostico, ma non avendo nulla da perdere potrà giocare con leggerezza. Si prospetta una sfida senza esclusione di colpi quella di stasera, in palio le semifinali di Coppa Italia e il sogno di alzare il trofeo domenica.