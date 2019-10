Fortitudo, oggi a Roma per continuare a volare alto

Dopo la vittoria nella serata di ieri da parte della Virtus, la Fortitudo vorrà replicare ai cugini bianconeri. La Effe scenderà in campo al PalaEur alle ore 18, contro la Virtus Roma, altra neopromossa del campionato. Partita molto insidiosa quella che aspetta i biancoblu. I padroni di casa sono infatti reduci da due vittorie consecutive e sono decisivi a centrare la terza di fila.

La chiave secondo il tecnico biancoblu sarà la difesa, Roma infatti può contare su alcune importanti bocche da fuoco come William Buford e Jerome Dyson. Secondo Martino sarà necessario riproporre l’intensità difensiva vista contro Treviso per indirizzare verso binari positivi l’incontro. Altro aspetto importante della sfida saranno i rimbalzi, necessari per orientare l’inerzia del match. Confermata al 99% la formazione vista domenica scorsa contro la DeLonghi.